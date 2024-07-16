В Омске будут судить руководителей стройфирмы, укравших деньги дольщиков

Омский суд будет рассматривать дело руководителей строительной компании по статье «хищение чужого имущества в особо крупном размере». Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает следственное управление, двое мужчин, руководители компании-застройщика, с 2015 по 2019 год похитили свыше 13 млн рублей у дольщиков. От действий обвиняемых пострадало 15 человек.
Украденные деньги должны были пойти на строительство двух домов по улице Луговая г. Омска, а вместо этого пошли на закрытие кредитов и личных целей руководства стройфирмы. Так же стало известно, что обвиняемые в 2016 году предоставили в налоговую недостоверные данные о директоре ООО «АктивОмьСтрой», которая оформлена на подставное лицо.