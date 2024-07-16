Зенитчики группировки «Центр» прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой

В МО РФ добавили, что основным средством поражения расчёта является 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ «Утёс», предназначенный для поражения воздушных целей и борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника. Также расчёт имеет на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5 тысяч метров. Кроме этого, для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемёты и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров.