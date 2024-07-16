Зенитчики группировки «Центр» прикрыли от БПЛА позиции под Авдеевкой

«Военнослужащие зенитного подразделения группировки войск “Центр” организовали воздушное прикрытие позиций российских подразделений от БПЛА различных типов на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации», — сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ добавили, что основным средством поражения расчёта является 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ «Утёс», предназначенный для поражения воздушных целей и борьбы с легкобронированными целями, огневыми средствами, живой силой противника. Также расчёт имеет на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», которые при помощи ракет с оптической головкой самонаведения позволяют поражать воздушные цели на дальностях до 5 тысяч метров. Кроме этого, для поражения низколетящих БПЛА и дронов противника зенитчики используют пулемёты и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров.
«Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в небе от разведывательных беспилотников и ударных. Получается сбивать и FPV, и разведывательные дроны — тут все зависит от его маршрута. Если дрон идет высоко, то просто больше снарядов тратить приходится», — рассказал командир отделения зенитно-ракетного взвода с позывным «Марс».
Зенитные подразделения, рассредоточенные в разных районах по всей глубине позиций российских войск, ежедневно выполняют задачи по обнаружению и уничтожению беспилотников противника самолётного типа, ударных промышленных гексокоптеров, разведывательных квадрокоптеров и ударных дронов-камикадзе.