«Нашли в болоте»: поиски пропавшего подростка с ДЦП под Челябинском остановлены

Напомним, Арслан пропал 6 июля. Родители пошли в лес за грибами, а его оставили в машине. Оттуда он бесследно пропал. Все это время его искали волонтеры, спасатели и сотрудники полиции. Мама и папа искали его днями и ночами, верили, что ребенок выживет.