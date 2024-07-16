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«Нашли в болоте»: поиски пропавшего подростка с ДЦП под Челябинском остановлены

Под Челябинском найдено тело пропавшего подростка с ДЦП.

Источник: Комсомольская правда

Остановлены поиски 14-летнего подростка с ДЦП, пропавшего в лесу под Бектышом в Челябинской области.

— Тело ребенка найдено в болоте недалеко от места пропажи, — сообщил источник КП-Челябинск.

По предварительным данным, мальчика нашли ночью с 15 на 16 июля.

Напомним, Арслан пропал 6 июля. Родители пошли в лес за грибами, а его оставили в машине. Оттуда он бесследно пропал. Все это время его искали волонтеры, спасатели и сотрудники полиции. Мама и папа искали его днями и ночами, верили, что ребенок выживет.