Трёхлетнюю девочку сбила машина в Петропавловске

ДТП произошло 14 июля на улице Рыжова. Ребёнка с травмами экстренно на скорой госпитализировали.
«У ребёнка перелом предплечья и множественные ссадины. Состояние средней степени тяжести. Девочка получает лечение в отделение травматологии детской областной больницы».
По данным полиции, наезд на ребёнка совершил 45-летний мужчина.
«Водителю автомашины “ВАЗ-2112” было проведено медицинское обследование. Предварительно — трезв. Автомашина водворена на спецстоянку».
Материалы по факту ДТП для принятия процессуального решения переданы в управление полиции Петропавловска.