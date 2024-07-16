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Трёхлетнюю девочку сбила машина в Петропавловске

Трёхлетнюю девочку сбила машина в поселке Кожевенном Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

Источник: Baigenews

ДТП произошло 14 июля на улице Рыжова. Ребёнка с травмами экстренно на скорой госпитализировали.

«У ребёнка перелом предплечья и множественные ссадины. Состояние средней степени тяжести. Девочка получает лечение в отделение травматологии детской областной больницы».

рассказали в пресс-службе управления здравоохранения СКО.

По данным полиции, наезд на ребёнка совершил 45-летний мужчина.

«Водителю автомашины “ВАЗ-2112” было проведено медицинское обследование. Предварительно — трезв. Автомашина водворена на спецстоянку».

сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

Материалы по факту ДТП для принятия процессуального решения переданы в управление полиции Петропавловска.