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Работа унесла жизнь троих сотрудников в Приморье

Также произошли три несчастных случая.

За минувшую неделю в Приморье умерли трое сотрудников предприятий. Двое из них — слесари, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Умер 25-летний слесарь-газосварщик компании «СК-Сервис-Строй». Его тело нашли в водопроводном колодце. Причина кончины устанавливается.

Второй случай зафиксировали с 53-летним водителем-экспедитором компании «Эй Пи Трейд». Он погиб в ДТП.

Также погиб 67-летний слесарь «Примтеплоэнерго». Его нашли в котельной.

Травмы получил 68-летний судовой такелажник «Находкинского судоремонтного завода». Он упал на стапель палубы и получил тяжелые травмы. Об остальных травмах представители профсоюзов не сообщили. Расследования продолжаются.

Ранее «КП» писала о смерти нескольких сотрудников: они надышались газом.

несчастный случай