Служба ГСМ группировки «Север» дронами доставляет топливо на передовую

«Служба ГСМ группировки войск “Север” использует дроны, но кроме воды и продовольствия отправляет еще и топливо по воздуху», — сообщили в оборонном ведомстве.
В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА с пустыми канистрами отправляется на заправочную станцию, где их заполняют топливом, после чего заполненную тару крепят к дрону, мощность которого позволяет доставить в подразделения рядом с ЛБС до 50 килограммов груза.
«Военнослужащие службы горючего подразделений МТО (материально-технического обеспечения) группировки развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток», — добавили в МО.