Служба ГСМ группировки «Север» дронами доставляет топливо на передовую

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА с пустыми канистрами отправляется на заправочную станцию, где их заполняют топливом, после чего заполненную тару крепят к дрону, мощность которого позволяет доставить в подразделения рядом с ЛБС до 50 килограммов груза.