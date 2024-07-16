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Служба ГСМ группировки «Север» дронами доставляет топливо на передовую

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 16 июл — РИА Новости. Служба ГСМ группировки войск «Север» использует дроны для доставки топлива бойцам на позиции вблизи линии боевого соприкосновения (ЛБС), сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Служба ГСМ группировки войск “Север” использует дроны, но кроме воды и продовольствия отправляет еще и топливо по воздуху», — сообщили в оборонном ведомстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА с пустыми канистрами отправляется на заправочную станцию, где их заполняют топливом, после чего заполненную тару крепят к дрону, мощность которого позволяет доставить в подразделения рядом с ЛБС до 50 килограммов груза.

«Военнослужащие службы горючего подразделений МТО (материально-технического обеспечения) группировки развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, хранения и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции в дневное и ночное время суток», — добавили в МО.