ФБР предупреждает о возможной «мести» за покушение на Трампа, пишут СМИ

«ФБР и министерство внутренней безопасности США сохраняют беспокойство по поводу возможности повторения произошедшего или актов возмездия после данного нападения», — пишет издание.
В материале, по данным издания, не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, но отмечается, что под угрозой в первую очередь «связанные с выборами цели». Также в документе упомянуто, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».
Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.