МВД Сербии ликвидировали убившего двух человек 89-летнего мужчину

«Сотрудники САJ нейтрализовали сегодня вечером П. П. 1935 года рождения, который в селе Тополница под Майданпеком из ружья убил супружескую пару: Р. Й. 1955 года рождения и Р. Й. 1956 года рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, как уточнили в службе, был ранен человек 1965 года рождения. Отмечается, что бойцы САJ предприняли все способы, чтобы нападающий мог сдаться (применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, переговоры), после чего было принято решение ликвидировать его.
Ранее в тот же день стало известно, что четыре человека погибли, еще несколько пострадали в результате перестрелки около мечети в Вади аль-Кабир на востоке Омана.