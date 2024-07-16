МВД Сербии ликвидировали убившего двух человек 89-летнего мужчину

Кроме того, как уточнили в службе, был ранен человек 1965 года рождения. Отмечается, что бойцы САJ предприняли все способы, чтобы нападающий мог сдаться (применение свето-шумовых гранат и слезоточивого газа, переговоры), после чего было принято решение ликвидировать его.