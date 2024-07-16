ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции у Левадного и Чаривного

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления передовых позиций противника в районах Левадного и Чаривного», — цитирует его слова ТАСС.
Гордеев также рассказал, что артиллерия РФ и тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по опорным пунктам ВСУ, а также местам скопления живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Никольское, Макаровка и Луговское.
В течение суток подразделениями группировки «Восток» были ликвидированы до 125 украинских бойцов, а также бронетранспортёр M113 и две буксируемые гаубицы FH-70.
Помимо этого, ВС РФ ликвидировали орудие Д-20, две единицы автомобильной техники, три БПЛА самолётного типа и два пункта боепитания противника.
Кроме того, российские военные уничтожили семь разведывательных беспилотников самолётного типа «Лелека», «Фурия» и «Валькирия». Удары нанесены около населённых пунктов Владимировка, Преображенное, Площанка, Торское и Кременная.