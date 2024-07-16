В центре Красноярска на пожилую женщину упал кусок балкона

В Красноярске на 77-летнюю женщину упал фрагмент балкона. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Все произошло вечером 15 июля прямо в центре города. Пенсионерка проходила мимо жилого дома по улице Горького, 10 и в этот момент с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже, на неё упал каменный фрагмент облицовки балкона.
Прохожие вызвали скорую. Пожилую женщину доставили в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали. Известно, что дом, от балкона которого отвалился кусок, обслуживает УК «Культура ЖКХ».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщает депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев, у пострадавшей подозрение на рваную рану головы. Он также поблагодарил прохожих, которые не оставили женщину в беде.