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В центре Красноярска на пожилую женщину упал кусок балкона

В Красноярске завели дело после падения на пенсионерку фрагмента балкона.

Источник: СК по Красноярскому краю

В Красноярске на 77-летнюю женщину упал фрагмент балкона. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Все произошло вечером 15 июля прямо в центре города. Пенсионерка проходила мимо жилого дома по улице Горького, 10 и в этот момент с балкона квартиры, расположенной на 4 этаже, на неё упал каменный фрагмент облицовки балкона.

Прохожие вызвали скорую. Пожилую женщину доставили в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали. Известно, что дом, от балкона которого отвалился кусок, обслуживает УК «Культура ЖКХ».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщает депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев, у пострадавшей подозрение на рваную рану головы. Он также поблагодарил прохожих, которые не оставили женщину в беде.

СК