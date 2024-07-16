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В Башкирии пьяный 19-летний парень избил двух пожилых людей

22 июня в отдел МВД по Иглинскому району поступило сообщение от 72-летней пенсионерки из села Нижние Лемезы о том, что односельчанин нанес травмы ей и ее мужу. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По этому факту прибыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что во двор частного дома пенсионеров проник нетрезвый 19-летний односельчанин. Парень потребовал от пожилых людей предоставить ему алкоголь. Когда пенсионеры отказались, он нанес им травмы.

Потерпевшим выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас материалы в отношении 19-летнего сельчанина направлены в территориальное подразделение Следкома России для принятия процессуального решения по фактам причинения телесных повреждений и нарушения неприкосновенности жилища.