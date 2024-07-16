В Башкирии пьяный 19-летний парень избил двух пожилых людей

По этому факту прибыла следственно-оперативная группа. Оказалось, что во двор частного дома пенсионеров проник нетрезвый 19-летний односельчанин. Парень потребовал от пожилых людей предоставить ему алкоголь. Когда пенсионеры отказались, он нанес им травмы.
Потерпевшим выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас материалы в отношении 19-летнего сельчанина направлены в территориальное подразделение Следкома России для принятия процессуального решения по фактам причинения телесных повреждений и нарушения неприкосновенности жилища.