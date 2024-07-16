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В Новосибирске девушка на «Subaru» сбила 11-летнего самокатчика

В Советском районе Новосибирска 15 июля произошло ДТП, в результате которого пострадал 11-летний ребёнок. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

Инцидент произошёл примерно в 16:05 на улице Морской проспект. 29-летняя автоледи, управляя автомобилем «Subaru Impreza», наехала на 11-летнего мальчика, передвигавшегося на механическом самокате вблизи дома № 21.

Пострадавший ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области поезд насмерть сбил 75-летнего пенсионера. Редакция также писала о том, что смертельное ДТП с мотоциклом — погиб 56-летний байкер.