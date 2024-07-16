В Новосибирске девушка на «Subaru» сбила 11-летнего самокатчика

Инцидент произошёл примерно в 16:05 на улице Морской проспект. 29-летняя автоледи, управляя автомобилем «Subaru Impreza», наехала на 11-летнего мальчика, передвигавшегося на механическом самокате вблизи дома № 21.
Пострадавший ребенок с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.
В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области поезд насмерть сбил 75-летнего пенсионера. Редакция также писала о том, что смертельное ДТП с мотоциклом — погиб 56-летний байкер.