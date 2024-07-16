Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области квадроцикл врезался в столб, погибла девушка

В аварии в Елховском районе погибла 20-летняя девушка.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В ночь на 16 июля в Самарской области произошло смертельное ДТП. В селе Елховка примерно в 01.50 квадроцикл врезался в столб. За рулем был мужчина 1992 года рождения, а его пассажиркой была 20-летняя девушка.

— На улице Советской при выполнении маневра квадроцикл опрокинулся и врезался в столб, — рассказали о подробностях происшествия в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, девушка-пассажир была без шлема, она упала с квадроцикла и ударилась о столб, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. В результате девушка погибла.

На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные-спасатели, сотрудники прокуратуры. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняют, а прокуратура организовала процессуальную проверку.