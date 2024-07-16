Девушки и парень застряли на сапбордах на Обском море в Новосибирске

— Очевидцы сообщили, что три человека дрейфуют на сапбордах. Экипаж спасастелей выехал на поиск. Девушек и парня, 20-ти и 19-ти лет, обнаружили у острова Тань-Вань. Оказалось, что компания сапбордистов потеряла весло и уже 4 часа находилась на акватории, — говорится в сообщении МАСС.