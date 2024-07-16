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Девушки и парень застряли на сапбордах на Обском море в Новосибирске

Они потеряли весло.

Источник: МАСС Новосибирск

В Новосибирске на Обском море застряла компания на сапбордах. Двум девушкам и парню понадобилась помощь спасателей. Об этом рассказали в МАСС.

— Очевидцы сообщили, что три человека дрейфуют на сапбордах. Экипаж спасастелей выехал на поиск. Девушек и парня, 20-ти и 19-ти лет, обнаружили у острова Тань-Вань. Оказалось, что компания сапбордистов потеряла весло и уже 4 часа находилась на акватории, — говорится в сообщении МАСС.

Сапбордистов пересадили на катер и доставили на берег. С молодыми людьми провели профилактическую беседу.

В МАСС рекомендовали использовать специальный ремень для крепления весла к себе во избежание его потери. Также спасатели напомнили об обязательном ношении спасательного жилета.