Девушки и парень застряли на сапбордах на Обском море в Новосибирске

В Новосибирске на Обском море застряла компания на сапбордах. Двум девушкам и парню понадобилась помощь спасателей. Об этом рассказали в МАСС.
— Очевидцы сообщили, что три человека дрейфуют на сапбордах. Экипаж спасастелей выехал на поиск. Девушек и парня, 20-ти и 19-ти лет, обнаружили у острова Тань-Вань. Оказалось, что компания сапбордистов потеряла весло и уже 4 часа находилась на акватории, — говорится в сообщении МАСС.
Сапбордистов пересадили на катер и доставили на берег. С молодыми людьми провели профилактическую беседу.
В МАСС рекомендовали использовать специальный ремень для крепления весла к себе во избежание его потери. Также спасатели напомнили об обязательном ношении спасательного жилета.