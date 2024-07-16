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Два дома горели в Карлукском проезде Иркутска 15 июля

Для тушения потребовалось привлечь 21 специалиста.
Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар разгорелся вечером, 15 июля, в Иркутске. Пламя охватило сразу два частных дома в проезде Карлукском областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

— Потушено открытое горение на площади 136 квадратных метров, — поделились в ведомстве.

Для тушения потребовалось привлечь 21 пожарного и шесть штук специализированной техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, губернатор Приангарья Игорь Кобзев встретился, с прибывшим в отпуск, участником СВО. Мужчина отличился на службе и ему выдали новое звание, с чем глава региона его поздравил. Боец также поделился своими планами.