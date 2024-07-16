Не получил права и с горя выстрелил в чужую иномарку: До двух лет грозит жителю Саратова за порчу имущества

Не совсем обычный конфликт произошел между жителями дома на улице Брянская в Саратове. 37-летнему мужчине не понравилось, что соседка поставила автомобиль на стоянку во дворе их дома. Тогда он решил обстрелять транспортное средство из пневматического пистолета. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД города.