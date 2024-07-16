Не получил права и с горя выстрелил в чужую иномарку: До двух лет грозит жителю Саратова за порчу имущества

Не совсем обычный конфликт произошел между жителями дома на улице Брянская в Саратове. 37-летнему мужчине не понравилось, что соседка поставила автомобиль на стоянку во дворе их дома. Тогда он решил обстрелять транспортное средство из пневматического пистолета. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД города.
— Обратилась 60-летняя жительница Заводского района. Женщина рассказала, что в мае, она обнаружила на своем автомобиле «Мицубиси» следы от пулевых выстрелов. Сумма ущерба составила 76 300 рублей. Как оказалось, подозреваемый не имеет проблем с законом, но ему не понравилось, что дочь заявительницы парковала машину во дворе, — пояснили в полиции.
Также мужчина был огорчен, несданным экзаменом на права, хотя сам давно мечтал сесть за руль автомобиля. Теперь эмоциональному жителю Саратова грозит до двух лет колонии за порчу чужого имущества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть пожаров потушили в лесах Иркутской области за последние сутки. Под контролем остается несколько участков в четырех районах Приангарья.