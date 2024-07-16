В Уфе мужчина 12 часов провёл в воде.

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, 42-летний мужчина из Федоровки приехал на пляж «Солнечный», отдохнул, искупался. Но затем зачем-то перебрался на лодке на дикий пляж и там продолжил отдыхать уже «под градусом». Не продумал он и того, как вернётся обратно: вечером никого на лодке в этом месте не оказалось, а телефон он уронил в замусоренную топляком воду.
«Так он и оказался в реке — полез искать мобильный и провалился. Следующие 12 часов он провёл в воде, держась за бревна: его мольба о помощи ничьих ушей не достигала. К счастью, утром его услышали и вызвали спасателей».
Сотрудники поисково-спасательного отряда вытащили мужчину из завала и доставили на нужный ему берег. От медицинской помощи он отказался.