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Турист из Беларуси сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Группа белорусских туристов попросила о помощи спасателей, так как один из участников сорвался со скалы в ущелье Ирик-Чат, сообщила пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии в официальном Telegram-канале.

Источник: Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Как рассказали в ведомстве, сообщение от группы из 14 белорусских туристов поступило спасателям в понедельник 15 июля в 19:20. Они попросили о помощи, так как один из туристов — мужчина 1990 года рождения — сорвался со скалы и получил травму.

В пресс-службе также подчеркнули, что эта группа не регистрировала свой маршрут в МЧС России.

На место происшествия выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.

Напомним, что год назад в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с 50-метрового обрыва сорвалась белоруска 1955 года рождения. Упавшей с высоты примерно 16-этажного дома женщине выжить не удалось. Ее тело эвакуировали спасатели и передали оперативно-следственной группе.

В мае этого года в районе горы Сентис в швейцарских Альпах также погиб белорусский гражданин. По данным местной полиции, 32-летний мужчина выбрал маршрут повышенной сложности, но не имел должной экипировки. Он сорвался с большой высоты и погиб. Его тело обнаружила команда спасателей на вертолете.