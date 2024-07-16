Турист из Беларуси сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии

Как рассказали в ведомстве, сообщение от группы из 14 белорусских туристов поступило спасателям в понедельник 15 июля в 19:20. Они попросили о помощи, так как один из туристов — мужчина 1990 года рождения — сорвался со скалы и получил травму.
В пресс-службе также подчеркнули, что эта группа не регистрировала свой маршрут в МЧС России.
На место происшествия выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.
Напомним, что год назад в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии с 50-метрового обрыва сорвалась белоруска 1955 года рождения. Упавшей с высоты примерно 16-этажного дома женщине выжить не удалось. Ее тело эвакуировали спасатели и передали оперативно-следственной группе.
В мае этого года в районе горы Сентис в швейцарских Альпах также погиб белорусский гражданин. По данным местной полиции, 32-летний мужчина выбрал маршрут повышенной сложности, но не имел должной экипировки. Он сорвался с большой высоты и погиб. Его тело обнаружила команда спасателей на вертолете.