«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться — расстреливают “свои”, — сказал собеседник агентства.
Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье
ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.