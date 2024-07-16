Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться — расстреливают “свои”, — сказал собеседник агентства.