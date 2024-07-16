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Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщает подполье

ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: AP 2023

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться — расстреливают “свои”, — сказал собеседник агентства.