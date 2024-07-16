Киев атаковал Россию 13 беспилотниками: один из них сбили у берегов Крыма

В ночь на вторник, 16 июля, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Черным морем у берегов Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Ночью киевский режим в очередной раз пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники.
Дежурные средства ПВО сбили один дрон над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова. Кроме того, девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью, еще по одному над территорией Белгородской, Курской и Воронежской областями.
Напомним, 15 июля средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник у берегов Крыма. Инцидент произошел около 13.40.