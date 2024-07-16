В РФ могут расширить основания для включения в реестр террористов

По данным «Коммерсанта», если документ одобрят, то в реестр террористов будут включать лиц практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно было совершено по мотивам вражды или ненависти. Также основанием для включения в список станут приговоры по статьям о хулиганстве, распространении фейков о ВС РФ и дискредитации российской армии, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.