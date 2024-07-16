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В РФ могут расширить основания для включения в реестр террористов

Правительство России хочет расширить критерии для включения граждан в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Законопроект уже внесен в Госдуму, документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Власти предлагают внести изменения в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности.

По данным «Коммерсанта», если документ одобрят, то в реестр террористов будут включать лиц практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно было совершено по мотивам вражды или ненависти. Также основанием для включения в список станут приговоры по статьям о хулиганстве, распространении фейков о ВС РФ и дискредитации российской армии, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о наказании за преследование людей.

Госдума
закон