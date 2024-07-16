В РФ могут расширить основания для включения в реестр террористов

Власти предлагают внести изменения в статью 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ направлен на противодействие финансированию экстремистской деятельности.
По данным «Коммерсанта», если документ одобрят, то в реестр террористов будут включать лиц практически за любое преступление, если следствие докажет, что оно было совершено по мотивам вражды или ненависти. Также основанием для включения в список станут приговоры по статьям о хулиганстве, распространении фейков о ВС РФ и дискредитации российской армии, геноциде и действиях, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о наказании за преследование людей.