Унесло на матрасах в море. Дрейфующих на Байкале отца и 10-летнего сына спасли в Иркутской области

Спасатели успели помочь, дрейфующим в нескольких километрах от берега, мужчине и его 10-летнему сыну. Как оказалось, семья отдыхала в заливе Шибетский на Малом Море и во время купания, ребенка стало уносить на матрасе вдаль от берега. Не раздумывая отец мальчика бросился на помощь, тоже на надувном плавательном средстве. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
— Мы обнаружили ребенка и мужчину в 1,5 километрах от бухты и транспортировали до берега. От дальнейшей помощи они отказались, — пояснили спасатели.
Как отмечают в ведомстве, такие ситуации не редкость в летнее время. Многие отдыхающие пренебрегают правилами безопасности и используют надувные плавсредства на открытых водоемах. А порывы ветра и сильные волны относят матрасы и круги вглубь озера, откуда доплыть самостоятельно уже невозможно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выжившая, после удара током на Байкале девочка-подросток ничего не помнит о событиях того вечера. Сейчас, она находится на лечении в больнице. Спасший ее 37-летний мужчина погиб.