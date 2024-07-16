Унесло на матрасах в море. Дрейфующих на Байкале отца и 10-летнего сына спасли в Иркутской области

Спасатели успели помочь, дрейфующим в нескольких километрах от берега, мужчине и его 10-летнему сыну. Как оказалось, семья отдыхала в заливе Шибетский на Малом Море и во время купания, ребенка стало уносить на матрасе вдаль от берега. Не раздумывая отец мальчика бросился на помощь, тоже на надувном плавательном средстве. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.