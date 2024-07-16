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В Башкирии из колодца достали труп женщины

В Башкирии из колодца достали труп женщины.

Источник: Башинформ

В Уфимском районе Башкирии 15 июля с местной жительницей произошел смертельный инцидент. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, по предварительным данным, женщина несколько дней не выходила на работу из-за того, что выпивала. Вероятнее всего, произошел несчастный случай, она упала в колодец, расположенный во дворе дома, и погибла.

Труп сельчанки нашли соседи. При визуальном осмотре телесных повреждений обнаружено не было.

Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.