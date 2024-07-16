В Уфе два пешехода пострадали после столкновения автомобилей

Вчера, 15 июля, около 00:00 напротив дома № 55 по улице Заки Валиди 22-летний водитель «Киа Рио» столкнулся с попутной «Шкода Октавия», после чего второй автомобиль врезался в дорожный знак и двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.