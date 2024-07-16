Суд оставил под стражей инженера и директора рудника «Пионер»

18 марта в Зейском районе региона на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» обвалилась порода. На глубине 125 м оказались 13 горняков, которые так и не вышли на связь. 1 апреля спасательную операцию прекратили из-за риска повторного обрушения.
Дениса Черникова и Алексея Бирюкова обвинили в нарушении требований безопасности при ведении работ на предприятии (ст. 216 УК РФ). Кроме них двое сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора проходят фигурантами по делу о халатности, повлекшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).