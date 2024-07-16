Суд оставил под стражей инженера и директора рудника «Пионер»

Дениса Черникова и Алексея Бирюкова обвинили в нарушении требований безопасности при ведении работ на предприятии (ст. 216 УК РФ). Кроме них двое сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора проходят фигурантами по делу о халатности, повлекшей смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).