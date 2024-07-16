Раскрыты новые детали по массовому ДТП с шестью авто во Владивостоке

Виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния). Его автомобиль помещен на стоянку временного задержания.