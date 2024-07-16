Раскрыты новые детали по массовому ДТП с шестью авто во Владивостоке

В дежурное отделение полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в районе дома № 8 на улице Спортивной с участием шести транспортных средств. Стали известны обстоятельства случившегося, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции края.
Полицейские установили, что 37-летний водитель автомашины Mitsubishi Lancer двигался от дома № 3 на улице Спортивная в направлении дома № 8. Он не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на несколько автомобилей: Toyota Corolla Fielder, Toyota Corona Premio, Honda HR-V, Toyota Prius, Nissan Juke. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.
Виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния). Его автомобиль помещен на стоянку временного задержания.
Ленинский районный суд назначил водителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. На судебном заседании виновник ДТП признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Напомним, на седьмом километре автодороги «пос. Новый — Де-Фриз — Седанка» из-за несоблюдения безопасной дистанции и скоростного режима столкнулись четыре автомобиля: Nissan Teana, Toyota Lexus, Chevrolet Cruze и Toyota Dyna. 57-летняя жительница Владивостока, пассажирка Chevrolet Cruze, госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломами.