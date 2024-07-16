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Под Новосибирском водитель автобуса насмерть сбил 7-летнего мальчика

Ребенок ехал по дороге на велосипеде.

Источник: Госавтоинспекция НСО

В Черепановском районе произошла трагедия: водитель автобуса сбил 7-летнего мальчика на велосипеде. По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, ребенок скончался в больнице.

— 15 июля 2024 года примерно в 19:15 вечера 51-летний водитель автобуса «ПАЗ-32054» двигался по маршруту 104 «Черепаново — Дорогина-Заимка». В пути следования совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть, — объяснили в пресс-службе.

Врачи не смогли спасти мальчика. Он скончался в медучреждении.

Сейчас полиция продолжает проверку и устанавливает детали происшествия. Вскоре правоохранители дадут оценку действиям водителя.