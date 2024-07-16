ЧП в летнем лагере в Крыму: Роспотребнадзор рассказал о состоянии детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. 22 детей из оздоровительного лагеря «Каламитский Бриз» в Евпатории, ранее попавших в больницу из-за заражения норовирусом, уже готовят к выписке. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.