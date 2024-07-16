Четыре человека ранены в результате обстрела Шебекино

В Шебекино пострадали три человека. Один мужчина получил осколочное ранение ноги, второй — проникающее ранение грудной клетки, а третий — перелом челюсти. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу. Четвертый пострадавший получил ранение в Новой Таволжанке. Он самостоятельно обратился за помощью с ранениями поясничной области, руки и ноги.
После обстрела Шебекино частично остается без света из-за повреждений линий электропередачи и энергетического объекта. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено несколько квартир, пострадали пять частных домовладений и восемь автомобилей. В муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. В Новой Таволжанке у одного соцобъекта выбило окна, посекло кровлю и фасад.
Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и ударам беспилотников со стороны Украины. Только за вчерашний день в регионе из-за атак БПЛА ранения получили три жителя поселка Октябрьский Белгородского района. Власти Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки решили закрыть въезд в ряд населенных пунктов на границе с Украиной.
Сергей Толмачев, Воронеж