Четыре человека ранены в результате обстрела Шебекино

После обстрела Шебекино частично остается без света из-за повреждений линий электропередачи и энергетического объекта. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено несколько квартир, пострадали пять частных домовладений и восемь автомобилей. В муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. В Новой Таволжанке у одного соцобъекта выбило окна, посекло кровлю и фасад.