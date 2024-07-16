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Четыре человека ранены в результате обстрела Шебекино

Приграничный город Шебекино и соседнее с ним село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглись обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ранения получили четыре мирных жителя.

Источник: РИА "Новости"

В Шебекино пострадали три человека. Один мужчина получил осколочное ранение ноги, второй — проникающее ранение грудной клетки, а третий — перелом челюсти. Бригады скорой помощи доставляют их в областную клиническую больницу. Четвертый пострадавший получил ранение в Новой Таволжанке. Он самостоятельно обратился за помощью с ранениями поясничной области, руки и ноги.

После обстрела Шебекино частично остается без света из-за повреждений линий электропередачи и энергетического объекта. В двух многоквартирных домах выбиты окна и повреждено несколько квартир, пострадали пять частных домовладений и восемь автомобилей. В муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. В Новой Таволжанке у одного соцобъекта выбило окна, посекло кровлю и фасад.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и ударам беспилотников со стороны Украины. Только за вчерашний день в регионе из-за атак БПЛА ранения получили три жителя поселка Октябрьский Белгородского района. Власти Белгородской области из-за сложной оперативной обстановки решили закрыть въезд в ряд населенных пунктов на границе с Украиной.

Сергей Толмачев, Воронеж