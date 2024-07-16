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В Екатеринбурге двое на электросамокате сбили 78-летнюю женщину

Пожилую женщину, пострадавшую от самокатчиков в центре Екатеринбурга, увезла реанимация.

В Екатеринбурге 78-летняя женщина попала в больницу после столкновения с электросамокатом. Инцидент произошел на тротуаре в районе перекрестка проспекта Ленина и Московской.

Как сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», хоть толчок был и несильный, пострадавшую забрала машина реанимации и увезла в Городскую больницу № 36. В свою очередь молодые люди, двигавшиеся вдвоем на одном самокате, покинули место ДТП.

Известно, что пострадавшая приехала в Екатеринбург из Санкт-Петербурга на отдых. В отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга подтвердили информацию о происшествии.

— Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга по данному факту проводят проверку, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции города.