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Водитель, сбивший новосибирского журналиста, подал апелляцию

Суд третий раз рассматривает дело о гибели Антона Лучанского, сотрудника телеканала «Вести- Новосибирск».

Виновник происшествия, Никита Лазьков, просит смягчить приговор.

«Новое ходатайство от осужденного Лазькова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п. 2 ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ, п. 5 ст. 397 УПК РФ) поступило в Первомайский районный суд г. Новосибирска 11.07.2024», — говорится в сообщении управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Судебное заседание состоится 1 августа.

Напомним, что в марте 2020 года осужденный Лазьков, находясь в состоянии наркотического опьянения, нарушил ПДД и сбил пешехода. Пострадавший в результате погиб.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что на дороге в Ордынском районе Новосибирской области разбился мотоциклист.