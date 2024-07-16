Водитель, сбивший новосибирского журналиста, подал апелляцию

«Новое ходатайство от осужденного Лазькова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п. 2 ст. 53.1, ч. 2 ст. 80 УК РФ, п. 5 ст. 397 УПК РФ) поступило в Первомайский районный суд г. Новосибирска 11.07.2024», — говорится в сообщении управления Судебного департамента в Новосибирской области.