В Перми на тренировке в спорткомплексе «Олимпия» скончалась пенсионерка

Отметим, в октябре 2019 года в бассейне спорткомплекса «Олимпия» во время тренировки в группе синхронного плавания утонула 11-летняя девочка. Врачи не смогли ее реанимировать. После трагедии следком по региону возбудил уголовное дело. Родные погибшей рассказали, что если бы девочку вытащили из воды раньше, то она осталось бы живой.