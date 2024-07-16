В Перми на тренировке в спорткомплексе «Олимпия» скончалась пенсионерка

«Врач центра и начальник медицинской службы провели осмотр женщины. Ей оперативно оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую помощь, которая проводила реанимационные мероприятия», — пояснили в СК «Олимпия-Пермь».
Пермячка с февраля 2017 года регулярно — два раза в неделю — посещала центр кинезитерапии «Олимпии». За это время пенсионерка никогда не обращалась за медицинской помощью к персоналу спорткомплекса.
Отметим, в октябре 2019 года в бассейне спорткомплекса «Олимпия» во время тренировки в группе синхронного плавания утонула 11-летняя девочка. Врачи не смогли ее реанимировать. После трагедии следком по региону возбудил уголовное дело. Родные погибшей рассказали, что если бы девочку вытащили из воды раньше, то она осталось бы живой.