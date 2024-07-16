В Красноярском крае многодетная мать заставила сына пить бытовую химию

По информации прокуратуры, в поселке Камарчага 34-летняя мать четверых детей, вернувшись домой после ночи разгула, поссорилась с сыном и ударила его кочергой по голове. Затем она наполнила кружку бытовым чистящим средством, вынудила ребенка выпить его и отправилась спать.
Мальчика стошнило, и отрава не задержалась в организме. Вернувшийся с работы глава семьи вызвал скорую помощь. Пострадавшего с сильными болями доставили в реанимацию. Врачи диагностировали химический ожог полости рта и дыхательных путей.
Раскаявшаяся мать объяснила свое поведение так: ей не понравилось, что сын выразил недовольство; «хотела, чтобы он замолчал», — процитировали многодетную женщину в прокуратуре Красноярского края.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отметим, что данные о количестве детей в семье (которая, кстати, не числилась на профилактическом учете и до сих пор считалась благополучной) разнятся. По данным прокуратуры, их четверо; по информации СК — двое.