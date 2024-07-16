В Красноярском крае многодетная мать заставила сына пить бытовую химию

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Отметим, что данные о количестве детей в семье (которая, кстати, не числилась на профилактическом учете и до сих пор считалась благополучной) разнятся. По данным прокуратуры, их четверо; по информации СК — двое.