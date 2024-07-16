Гусев: Из-за падения обломков БПЛА в поселке под Воронежем ранило мужчину

Ночью воронежцы сообщили в соцсетях о взрыве и пожаре в поселке Подгоренский. Оказалось, ЧП связано со сбитым беспилотником. Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что дрон уничтожили около часа ночи. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в результате падения остатков БПЛА в поселке Подгоренский загорелась сухая трава. От взрыва выбило стекла в домах, одному человеку осколками посекло руку. Уже создана оценочная комиссия для установления ущерба.
— Пожар был оперативно потушен силами расчетов ГУ МЧС по Воронежской области. На короткий период было нарушено электроснабжение поселка. На данный момент, оно восстановлено. На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего, — отметил глава региона. — Было повреждено остекление двух многоквартирных домов. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместили в ПВР.