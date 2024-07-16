Гусев: Из-за падения обломков БПЛА в поселке под Воронежем ранило мужчину

Ночью воронежцы сообщили в соцсетях о взрыве и пожаре в поселке Подгоренский. Оказалось, ЧП связано со сбитым беспилотником. Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что дрон уничтожили около часа ночи. Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что в результате падения остатков БПЛА в поселке Подгоренский загорелась сухая трава. От взрыва выбило стекла в домах, одному человеку осколками посекло руку. Уже создана оценочная комиссия для установления ущерба.