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Годовалый малыш попал под машину в Ростове-на-Дону

В Ростове водитель «ВА3а» сбил годовалого ребенка на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «ВА3−21102» наехал на годовалого малыша, переходившего «зебру» вместе с мамой. После этого ребенка увезли в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел 15 июля на улице Российской. За рулем легковушки находился 39-летний водитель. Сейчас детали и обстоятельства случившегося еще выясняют сотрудники полиции.

Правоохранители напоминают: водители всегда должны быть осторожными за рулем, около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков всегда следует снижать скорость.