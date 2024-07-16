Годовалый малыш попал под машину в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону водитель автомобиля «ВА3−21102» наехал на годовалого малыша, переходившего «зебру» вместе с мамой. После этого ребенка увезли в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел 15 июля на улице Российской. За рулем легковушки находился 39-летний водитель. Сейчас детали и обстоятельства случившегося еще выясняют сотрудники полиции.
Правоохранители напоминают: водители всегда должны быть осторожными за рулем, около пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков всегда следует снижать скорость.