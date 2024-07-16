Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 гектаров: МЧС готово привлечь второй вертолет

Во вторник, 16 июля, в Коктебеле продолжают тушить пожар площадью 30 гектаров, к этой работе готовы привлечь второй вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Как сообщалось ранее, крупный пожар начался в районе улицы Блока. В непосредственной близости от Карадагского природного заповедника загорелась сухая трава. Сообщалось, что площадь возгорания составила 20 гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8.
Позднее стало известно, что площадь возгорания увеличилась в полтора раза — до 30 гектаров.
«С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды», — отметили в пресс-службе МЧС России.
По данным крымского главка ведомства, всего кна месте происшествия работает 171 человек и 25 единиц техники. В ведомстве добавили, что к тушению готовы привлечь еще один вертолет.
«По факту отработал один, на заправке, а второй в готовности взлететь, прибыл в Коктебель», — говорится в сообщении.
Напомним, с 15 июля Карадагский природный заповедник временно приостанавливает работу пешего экскурсионного маршрута «Большой Карадаг» протяженностью семь километров.