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Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 гектаров: МЧС готово привлечь второй вертолет

К тушению пожара площадью 30 гектаров в Коктебеле готовы привлечь второй Ми-8.

Во вторник, 16 июля, в Коктебеле продолжают тушить пожар площадью 30 гектаров, к этой работе готовы привлечь второй вертолет Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Как сообщалось ранее, крупный пожар начался в районе улицы Блока. В непосредственной близости от Карадагского природного заповедника загорелась сухая трава. Сообщалось, что площадь возгорания составила 20 гектаров. К тушению привлекли вертолет Ми-8.

Позднее стало известно, что площадь возгорания увеличилась в полтора раза — до 30 гектаров.

«С утра вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды», — отметили в пресс-службе МЧС России.

По данным крымского главка ведомства, всего кна месте происшествия работает 171 человек и 25 единиц техники. В ведомстве добавили, что к тушению готовы привлечь еще один вертолет.

«По факту отработал один, на заправке, а второй в готовности взлететь, прибыл в Коктебель», — говорится в сообщении.

Напомним, с 15 июля Карадагский природный заповедник временно приостанавливает работу пешего экскурсионного маршрута «Большой Карадаг» протяженностью семь километров.

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