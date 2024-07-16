Без света осталась часть Октябрьского района в Иркутске днем 16 июля

Аварийное отключение электроэнергии произошло днем, 16 июля, в Октябрьском районе Иркутска. Без света остались жители части домов на более 20 улицах. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попала часть на улицах 3-я Летчиков, Авиаторов, Аэрофлотская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Загоскина, Канская, Красноярская, Красных Мадьяр, Култукская, Лызина, Молдавская, Саянский, Угольный, Рябиновая, Советская, Трилиссера, Угольный, Ширямова, Ядринцева, — пояснили энергетики.
Специалисты уже выехали к месту аварии. Известно, что электроснабжение пропало в 13:18. Энергетики планируют завершить восстановительные работы к 19:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что вечером, 15 июля, в столице Приангарья пламя охватило два частных дома. Для тушения огня потребовалось привлечь 21 пожарного.