Сотрудники УФСБ по Башкирии накрыли нарколабораторию.

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств выявили и пресекли преступную деятельность группы лиц, организовавших производство синтетических наркотиков для их сбыта в особо крупном размере.
Установлено, что 19-летний житель республики наладил производство наркотиков в одном из арендованных частных домов в деревне Шмидтово Уфимского района, для чего приобрел необходимое оборудование и химические вещества. По оценке специалистов, указанная «нарколаборатория» еженедельно могла производить до 10 кг запрещенных веществ. Сбыт наркотиков планировалось осуществлять партиями через тайники-закладки.
На месте преступления сотрудники УФСБ изъяли около 7 кг наркотиков, а также
вещества-прекурсоры общим весом более 250 кг, ориентировочная стоимость которых при их сбыте составила бы порядка 35 миллионов рублей.
Следственный отдел УФСБ в отношении злоумышленника за незаконное производство наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Кировский районный суд организатору «нарколаборатории» избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РБ.