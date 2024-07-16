Сотрудники УФСБ по Башкирии накрыли нарколабораторию.

Установлено, что 19-летний житель республики наладил производство наркотиков в одном из арендованных частных домов в деревне Шмидтово Уфимского района, для чего приобрел необходимое оборудование и химические вещества. По оценке специалистов, указанная «нарколаборатория» еженедельно могла производить до 10 кг запрещенных веществ. Сбыт наркотиков планировалось осуществлять партиями через тайники-закладки.