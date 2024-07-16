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Газель загорелась на улице Октябрьской Революции

О пожаре в девять часов утра сообщили очевидцы.

Источник: МЧС РФ

Грузовик загорелся на улице Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде утром 16 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

О пожаре в девять часов утра сообщили очевидцы. На место выехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. В его ликвидации на площади пять кв. метров участвовали четыре человека с использованием одной единицы техники.

Никто не пострадал.

Очевидцы также сообщали о том, что внутри машины находилось мясо, однако на момент прибытия спасателей МЧС кузов был пуст.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два пожара в хозпостройках потушили нижегородские спасатели.

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