Газель загорелась на улице Октябрьской Революции

Грузовик загорелся на улице Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде утром 16 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
О пожаре в девять часов утра сообщили очевидцы. На место выехали пожарные МЧС и оперативно потушили огонь. В его ликвидации на площади пять кв. метров участвовали четыре человека с использованием одной единицы техники.
Никто не пострадал.
Очевидцы также сообщали о том, что внутри машины находилось мясо, однако на момент прибытия спасателей МЧС кузов был пуст.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два пожара в хозпостройках потушили нижегородские спасатели.