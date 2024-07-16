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Выпавший из окна на Ушинского детсадовец умер в больнице

Выпавший из окна на севере Петербурга ребёнок умер в больнице.

Медикам не удалось спасти пятилетнего ребёнка, который поступил в больницу в критическом состоянии после падения с седьмого этажа в Калининском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 июля.

По предварительным данным, накануне вечером трое детей, старшему из которых 10 лет, играли в комнате коммунальной квартиры на улице Ушинского. Когда мать и старший ребёнок вышли из комнаты, младший открыл окно. Веса пятилетнего воспитанника детского сада не выдержала москитная сетка.

Мальчика госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Он умер за час до полуночи.

Ребёнок рос в полной семье, которая не привлекала внимания инспекторов по делам несовершеннолетних. Родители с тремя детьми снимали жильё и готовились к переезду в собственное.

медицина
несчастный случай