Выпавший из окна на Ушинского детсадовец умер в больнице

По предварительным данным, накануне вечером трое детей, старшему из которых 10 лет, играли в комнате коммунальной квартиры на улице Ушинского. Когда мать и старший ребёнок вышли из комнаты, младший открыл окно. Веса пятилетнего воспитанника детского сада не выдержала москитная сетка.