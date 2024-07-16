Росфинмониторинг заявил о причастности интернациональной команды к теракту в «Крокусе»

«Что касается “Крокус сити”, я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал он.
Ранее глава Росфинмониторинга отмечал, что теракт в «Крокус сити холле» финансировали в том числе с использованием криптовалюты. По его словам, нападение было тщательно продумано, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Чихначин также отмечал, что многие страны выразили готовность помочь России в расследовании теракта, так как заинтересованы в том, чтобы остановить терроризм как явление.