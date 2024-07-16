Росфинмониторинг заявил о причастности интернациональной команды к теракту в «Крокусе»

«Что касается “Крокус сити”, я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал он.