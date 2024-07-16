Два человека попали в больницу после пожара в 9-этажке на левом берегу Воронежа

В Левобережном районе Воронежа два человека пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме по адресу: улица Новосибирская, 29. С ожогами 1-й и 2-й степеней госпитализировали мужчин 1990-го и 1999-го годов рождения. Из здания пожарные спасли четырех человек, а еще десять эвакуировались самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области во вторник, 16 июля.