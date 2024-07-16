Два человека попали в больницу после пожара в 9-этажке на левом берегу Воронежа

В Левобережном районе Воронежа два человека пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме по адресу: улица Новосибирская, 29. С ожогами 1-й и 2-й степеней госпитализировали мужчин 1990-го и 1999-го годов рождения. Из здания пожарные спасли четырех человек, а еще десять эвакуировались самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области во вторник, 16 июля.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы вчера в 13:50. Пожар начался в трехкомнатной квартире. Пламя повредило кухню, коридор и стены. Возгорание ликвидировали в 14:05 силами четырех отделений. Всего к тушению пожара и эвакуации людей привлекли 16 человек и 4 единицы спецтехники.
В воскресенье, 14 июля, сильнейший пожар произошел в Воронеже на складе с поддонами в Советском районе на улице Любы Шевцовой. Обошлось без погибших и пострадавших. Для тушения задействовали пожарный поезд и более 100 человек.