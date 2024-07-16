В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадал 9-летний мальчик

Два человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате аварии в Кировском районе Волгограда. ДТП произошло 15 июля на улице Песчаной. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 03.29 часов водитель «Шкоды Рапида» ехал напротив строения № 2 и врезался в «Тойоту Камри».