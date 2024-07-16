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В Волгограде в столкновении двух иномарок пострадал 9-летний мальчик

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП «Шкоды» и «Тойоты» в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Два человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате аварии в Кировском районе Волгограда. ДТП произошло 15 июля на улице Песчаной. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 03.29 часов водитель «Шкоды Рапида» ехал напротив строения № 2 и врезался в «Тойоту Камри».

— В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Шкода», в том числе 9-летний мальчик, доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Отметим, что за минувшие сутки на областных трассах произошло 10 аварий с пострадавшими.