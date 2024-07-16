В Воронеже мотоциклист разбился на Чернавском мосту

— В 00.40 у дома 87 В на улице Пролетарской 37-летний водитель мотоцикла Honda CBR, двигаясь по Чернавскому мосту со стороны улицы Брусилова в сторону центра, допустил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины аварии, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.