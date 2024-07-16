В Воронеже мотоциклист разбился на Чернавском мосту

Мотоциклист разбился ночью 16 июля в Воронеже. Очевидцы сообщили о страшной аварии в пабликах около часу ночи.
ДТП произошло на въезде на Чернавский мост. По словам воронежцев, мотоциклист на большой скорости (предполагают, что она была около 200 км в час) влетел в отбойник. От удара тело несчастного разорвало на части.
— В 00.40 у дома 87 В на улице Пролетарской 37-летний водитель мотоцикла Honda CBR, двигаясь по Чернавскому мосту со стороны улицы Брусилова в сторону центра, допустил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины аварии, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал о раненом мужчине и пожаре в результате падения обломков беспилотника в воронежском поселке.
Накануне сайт KP.RU писал, что спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос о полном запрете использования электросамокатов на улицах.