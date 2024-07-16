Пожар на свалке в хуторе Копанском в Краснодаре ликвидируют за два дня. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов на аппаратном совещании.
Пожар на мусорном полигоне произошел 13 июля. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 1000 кв. метров. При этом остались локальные задымления.
Причиной пожара могла стать реконструкция полигона. При перекладывании мусора попал кислород, и началось тление. Уточняется, что реконструкцию продолжат до ноября.
«Поручил на это время организовать постоянный мониторинг, дежурство пожарных машин, чтобы ситуация не повторилась».
Отмечается, что в настоящее время на месте пожара задействовано достаточно специалистов и техники.
Как отметили на совещании, с наступлением жары количество ландшафтных возгораний в Краснодаре увеличилось. Так, из 540 случаев 285 пожаров происходят из-за незаконных свалок, сорной травы и возгорания мусора.