Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на свалке в хуторе Копанском в Краснодаре ликвидируют за два дня

Глава Краснодара рассказал о ситуации с пожаром на свалке в хуторе Копанском.

Источник: МАКСИМ ОНИЩЕНКО | Замглавы Краснодара

Пожар на свалке в хуторе Копанском в Краснодаре ликвидируют за два дня. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов на аппаратном совещании.

Пожар на мусорном полигоне произошел 13 июля. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 1000 кв. метров. При этом остались локальные задымления.

Причиной пожара могла стать реконструкция полигона. При перекладывании мусора попал кислород, и началось тление. Уточняется, что реконструкцию продолжат до ноября.

«Поручил на это время организовать постоянный мониторинг, дежурство пожарных машин, чтобы ситуация не повторилась».

сказал Евгений Наумов
глава города

Отмечается, что в настоящее время на месте пожара задействовано достаточно специалистов и техники.

Как отметили на совещании, с наступлением жары количество ландшафтных возгораний в Краснодаре увеличилось. Так, из 540 случаев 285 пожаров происходят из-за незаконных свалок, сорной травы и возгорания мусора.

пожары