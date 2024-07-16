«Отдала быстро свой телефон!»: незнакомец случайно попал на видео 23-летней сибирячки и разбил ей лицо

«Меня оса укусила…», — именно под такой фразой 23-летняя Виктория (имя изменено по просьбе героини — прим. Ред.) скрывает от младших братьев и сестер ужасные вещи, которые с ней произошли на самом деле. Глаз опух настолько, что не получается открыть, на лице — гематома. Все это дело рук неизвестного мужчины. Ночью 10 июля он избил сибирячку в центре Улан-Удэ. Но что стало причиной такого зверства?