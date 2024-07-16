«Отдала быстро свой телефон!»: незнакомец случайно попал на видео 23-летней сибирячки и разбил ей лицо

«Меня оса укусила…», — именно под такой фразой 23-летняя Виктория (имя изменено по просьбе героини — прим. Ред.) скрывает от младших братьев и сестер ужасные вещи, которые с ней произошли на самом деле. Глаз опух настолько, что не получается открыть, на лице — гематома. Все это дело рук неизвестного мужчины. Ночью 10 июля он избил сибирячку в центре Улан-Удэ. Но что стало причиной такого зверства?
— Он случайно попал на видео, когда я снимала подругу, — рассказывает свою версию событий Виктория. — Разозлился, попытался забрать телефон, а потом напал на меня.
Подробности — в материале КП-Иркутск.
Подошли трое незнакомцев.
В июле Вика приехала в гости к родителям в Улан-Удэ. Заодно встретилась с друзьями детства, которых давно не видела. Отпуск пролетел незаметно, и 11 июля нужно было уже возвращаться домой, в соседний район Бурятии.
— Вечер перед отъездом решила провести с лучшей подругой. За компанию с нами отправился ее молодой человек. В ночь с 9 на 10 июля мы катались на машине, гуляли по улицам. А затем остановились на площади Советов.
Молодые люди сели на газон, чтобы сделать пару снимков. Тогда к ним и подошли трое незнакомцев.
— Простояли около нас недолго. Минут через пять ушли к компании женщин, которые находились неподалеку, — рассказывает девушка.
Виктория с подругой решили покачаться на качелях рядом и снять видео на память. И вдруг услышали крики.
— Видимо, трое незнакомцев получили отказ от женщин. Вот и вспылили: стали кричать и материться. Один из них случайно попал в кадр, пока я снимала подругу.
Страшно выходить из дома.
«Что ты тут снимаешь?», — якобы спросил мужчина Вику, и она сразу спрятала телефон.
«Быстро отдала мобильный!», — по словам девушки, не останавливался местный житель. С Сибирячка сказала, что не отдаст, и попросила не подходить к ней.
— Тогда он схватил меня за волосы и ударил кулаком в глаз, — уверяет Вика. — Я упала. Мне удалось встать и облокотиться на фонтан, но он еще дважды пнул меня ногой. Я перестала видеть — глаз полностью закрылся.
Друзья Вики в это время пытались успокоить двух приятелей нападавшего. Парень лучшей подруги уговаривал незнакомцев забрать своего буйного товарища. После произошедшего друзья увезли сибирячку в больницу к офтальмологу и неврологу. Заключение врачей показало, что у нее гематома левой стороны лица и ссадины. Компьютерная томография исключила травму головы. После обследования она сразу поехала в полицию, чтобы написать заявление.
Кстати, о возвращении домой речи и не шло. На время проверки, которое ведут в полиции, Вика решила остаться у родителей. Ведь сибирячку могут в любой момент вызвать для дачи показаний.
— Теперь даже страшно выйти из дома, — признается Вика.
ОФИЦИАЛЬНО.
— 10 июля около 02.44 в дежурную часть поступило сообщение от 23-летней девушки о конфликте, в результате которого неизвестный мужчина нанес ей травмы, — рассказывают в ГУ МВД Бурятии. — Участковым проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление тяжести вреда здоровью потерпевшей.