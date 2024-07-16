В Новосибирске начался суд по делу об истязаниях в частном детском саду

16 июля 2024 года суд начал рассматривать уголовное дело против руководителя и воспитателя частного детского сада «Маленький принц», расположенного в Новосибирске.
Чубыкина Елена (руководитель) и Ершова Анна (воспитатель) обвиняются в одиннадцати преступлениях по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») по п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).
Согласно обвинению, с 24 по 28 июля 2023 года, из-за личной неприязни к детям, посещающим детский сад, Чубыкина и Ершова, зная, что дети не могут оказать сопротивление, систематически наносили им побои, громко кричали и грубо обращались с ними. В результате дети испытывали физические и моральные страдания, страх перед воспитателями.
Потерпевшими признаны 10 детей. Подсудимым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
16 июля 2024 года в суде оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, допрошен законный представитель потерпевших. После этого, как сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области, судебное заседание было отложено на 23 июля.