В Новосибирске начался суд по делу об истязаниях в частном детском саду

Согласно обвинению, с 24 по 28 июля 2023 года, из-за личной неприязни к детям, посещающим детский сад, Чубыкина и Ершова, зная, что дети не могут оказать сопротивление, систематически наносили им побои, громко кричали и грубо обращались с ними. В результате дети испытывали физические и моральные страдания, страх перед воспитателями.

Потерпевшими признаны 10 детей. Подсудимым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.