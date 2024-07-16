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Мать сумела спастись, а сын остался в огне: в Челябинской области при пожаре погиб ребенок

В Челябинской области восьмилетний мальчик погиб при пожаре.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Симе пожар унес жизнь восьмилетнего мальчика.

Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя охватило 40 квадратных метров.

Мать и мальчик спали, когда вспыхнул огонь. Женщина проснулась и сумела выбраться на улицу, а ребенка спасти не удалось. Его тело нашли в квартире пожарные.

Пострадал житель соседней с местом пожара квартиры. Мужчине оказывают помощь врачи.

Пламя тушили 10 человек, две спецмашины. Сейчас на месте трагедии работают эксперты, выясняя причину возгорания.

МЧС
пожары