Мать сумела спастись, а сын остался в огне: в Челябинской области при пожаре погиб ребенок

В Симе пожар унес жизнь восьмилетнего мальчика.
Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя охватило 40 квадратных метров.
Мать и мальчик спали, когда вспыхнул огонь. Женщина проснулась и сумела выбраться на улицу, а ребенка спасти не удалось. Его тело нашли в квартире пожарные.
Пострадал житель соседней с местом пожара квартиры. Мужчине оказывают помощь врачи.
Пламя тушили 10 человек, две спецмашины. Сейчас на месте трагедии работают эксперты, выясняя причину возгорания.