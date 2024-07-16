К тушению двухдневного пожара в Коктебеле привлекли полк Росгвардии

К утру 15 июля очаги пожаров на территории нескольких туристических баз удалось потушить, повреждения от огня получили 68 построек. К тушению привлекли два вертолета Ка-32 МЧС России, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. Спасатели эвакуировали около 500 человек с турбаз, двое пострадали.