Таксист из Братска перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей

Жертва аферистов перевёл по указанным реквизитам около 10 тысяч рублей в качестве первоначального взноса, после чего перешёл по другой ссылке, открыв которую, увидел данные о своем электронном кошельке, счетах и ходе торгов. Для получения большей прибыли по инструкции лжеброкера братчанин оформил несколько кредитов на сумму один миллион 105 тысяч рублей, ещё 665 тысяч рублей занял у знакомых, попросил родственницу взять несколько кредитов на сумму более трёх миллионов рублей, а также вложил собственные сбережения в размере 333 тысячи рублей. Суммарно он перечислил аферистам 5 миллионов 143 тысячи рублей.