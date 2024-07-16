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Таксист из Братска перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей

Таксист из Братска перевёл мошенникам более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

44-летний житель Энергетика обратился в полицию и рассказал, что в начале июня нашел в Интернете объявление о дополнительном заработке. Действуя по инструкциям лжепредставителя торговой платформы, потерпевший зарегистрировался по указанной ссылке и установил специальное приложение на смартфон.

Жертва аферистов перевёл по указанным реквизитам около 10 тысяч рублей в качестве первоначального взноса, после чего перешёл по другой ссылке, открыв которую, увидел данные о своем электронном кошельке, счетах и ходе торгов. Для получения большей прибыли по инструкции лжеброкера братчанин оформил несколько кредитов на сумму один миллион 105 тысяч рублей, ещё 665 тысяч рублей занял у знакомых, попросил родственницу взять несколько кредитов на сумму более трёх миллионов рублей, а также вложил собственные сбережения в размере 333 тысячи рублей. Суммарно он перечислил аферистам 5 миллионов 143 тысячи рублей.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

По похожей схеме 75-летняя жительница Центрального района города обогатила телефонных аферистов на 317 тысяч рублей.